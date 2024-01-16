日本女將大坂直美在澳網女單首輪就出局，第16種子賈西亞（Caroline Garcia）以6比4、7比6（2）直落二勝出，她首盤早早破發就一路壓制。大坂直美第2盤開始找回節奏，對峙到搶7，還以ACE球搶得先機，但是賈西亞發出更多的ACE球（13比11）確保了勝利。大坂直美賽後坦承非常失望，自己竟然還奢望打敗世界一流好手。

「我不能說這樣的復出是我想要的結果，因為我妄想自己可以拿下冠軍，我認為我的妄想可以幫我贏下冠軍。」大坂直美在布里斯本網賽回歸，打贏首戰之後隨即敗給種子選手普里斯科娃（Karolína Plíšková）。「來到這裡打了3場艱苦的比賽，我感覺很好，至少我還有能力挑戰她們，但是我內心裡的競爭者對於未能打贏這些比賽而感到沮喪，」

比賽中大坂直美多次自我激勵喊著「come on」，其實她打得也不差了，因為她現在不是種子選手，才會在首輪就碰到強敵，這和她以往提前出局的情況不同。

大坂直美去年1月退出澳網，７月生下長女Shai，她是2019、2021兩屆澳網女單冠軍。儘管沒有證據指出女選手生育會導致球技下滑，但是史上「媽媽選手」在大滿貫摘冠的僅有3人，最近一位是2011年比利時女將克萊絲特斯（Kim Clijsters）。前澳洲球后巴蒂（Ashleigh Barty）2022年宣布退役，去年7月生下長子，27歲的巴蒂只比大坂直美年長1歲。