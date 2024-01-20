「台灣火星人運動發展協會」第5屆公益棒球訓練營上個月前往離島蘭嶼椰油國小，由榮譽理事長彭政閔率領5位教練，指導蘭嶼中學及椰油、朗島、蘭嶼等3所國小，合計超過40位學生，蘭嶼中學青少棒隊將在本月30日參加台東縣內國中硬式棒球聯賽，「恰恰」也鼓勵小選手們，勇敢追夢，證明自己。

活動的起源是因彭政閔看到黑豹旗時，媒體採訪蘭嶼高中教練曾智宏的新聞，報導中提到蘭嶼中學棒球隊的狀況，除訓練場地及球具用品不足，對於軟體訓練的課程及資訊也相當缺乏，恰恰請協會工作同仁前往蘭嶼進行實地了解，以及規劃相關球具裝備的贊助，進而促成此次在蘭嶼的公益棒球訓練營活動。

恰恰與蘭嶼的緣分要追溯到17年前，當時加入兄弟隊第5年收到島上的國小老師來信，表示蘭嶼的小朋友都很喜歡打棒球，但他們沒經費可以購買球具，那時他便找隊友們合資捐贈給島上4隊棒球隊每位小朋友一個手套。

後來中華職棒的回饋列車駛往蘭嶼時，大家發現島上的孩子都拿著新手套，才由老師的口中得知，是恰恰送來的。當時蘭嶼小朋友都很期待恰恰能到蘭嶼，14年前彭政閔曾抵達台東，原以為有很多班機可以到蘭嶼，沒想到下午班機都停飛，而錯失了到蘭嶼的機會，這一等就是14年後。

台灣火星人運動發展協會都會在年底舉辦公益棒球訓練營，過去曾造訪澎湖、雲林、彰化等地舉辦訓練營，前2年因為疫情停辦，今年重啟訓練營，能到離島蘭嶼舉辦別具意義，恰恰表示很開心有機會能到蘭嶼進行回饋，這也是他首度來到蘭嶼，看見島上的孩子喜歡棒球的樣子非常感動，希望未來能提供更多的協助。

訓練營分兩部分進行，由彭政閔帶領徐樂教練及2位助理教練負責指導蘭嶼中學棒球隊，進行打擊及投手部分的專業特訓，國小部分則邀請台東大學棒球隊魏柏燁及徐葵2位選手來進行初階指導，透過輕鬆傳接訓練及遊戲方式讓小朋友喜愛棒球，進而對棒球產生興趣，希望在未來有機會加入蘭中棒球隊。

蘭嶼中學曾智宏教練表示因為是海島，島上的設備很容易就受到鹽份高的海風影響而損壞，尤其是金屬製的護網很快就銹蝕，此外，之前小犬風災對蘭嶼也造成極大的傷害，很多設備都毀損，因此協會此行捐贈練習衣帽、棒球手套等球具外，也捐贈了3座護網。

恰恰最後特別鼓勵孩子們世界很大，有夢就勇敢去追，證明自己，就如同協會以火星人命名，代表著無限可能，很開心能到蘭嶼指導大家，他也我圓夢了。」他也期待此趟公益棒球訓練營能讓蘭嶼島上的棒球再次燃燒起來。