在輔仁大學服務38年，17日甫過65歲生日的葉志仙笑說今天是正式退休，他透露，原本子弟兵希望能在他最後一次帶隊送上更好成績，可惜4強賽結果「沒按劇本走」，「但棒球就是這樣，每天、每一局都不一樣，讓他們體驗到真正的棒球。」

輔大18日在112學年度大專棒球聯賽公開男一級季軍戰以10比0擊敗國立體大，讓葉志仙最後一次帶隊以季軍劃下句點。在學校服務了38年，葉志仙有滿滿回憶也有不捨，「當然會（不捨），時間到了總是會離開，總會有人接棒。」

在葉志仙退休後，球隊陣中還有周德賢、林敬民、陳建霖3位教練，「其實大概3年前就慢慢讓他們接班，近年國際賽多，跟球員接觸的更少，是可以讓他們接手了。」

細數過去38年在輔大執教時光，葉志仙從一開始擔任助理教練到後來掌兵符都歷歷在目，「感覺非常複雜，如果說10年是一個時代，現在是完全不一樣，從一開始帶到的大四有黃煚隆、陳義信，大三王光輝、大二陳威成等人，到現在有很多變化，選手隊棒球認知有很大不同，感觸很多。」

葉志仙開玩笑說，雖然退休，但短時間還是會繼續協助他們，「做的事情差不多，只是差在沒有薪水了。」