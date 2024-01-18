古巴投手羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）去年WBC（世界棒球經典賽）結束後，為了尋求和大聯盟球隊簽約機會，沒有回到日本職棒報到，現在羅德里奎茲終於美夢成真，根據大聯盟官網報導，美東球隊藍鳥遞出一份4年3200萬美元合約，與羅德里奎茲達成加盟協議。

26歲的羅德里奎茲效力日職中日龍隊3年，出賽79場都是後援登板，交出10勝10負、3.03自責分率，速球最快為97英哩，不過經典賽2場登板，羅德里奎茲都是以先發投手身分上陣，7.1局中自責分率為2.45、飆出10次三振，古巴最後在4強不敵美國遭淘汰。

跟隨牛棚捕手布里耶多（Ivan Prieto）的腳步，羅德里奎茲也選擇走上叛逃之路，中日龍期盼他能回頭，但始終聯絡不上，最終在去年11月和羅德里奎茲解約，成為自由球員之後，羅德里奎茲在自辦測試會大展身手，吸引數十支大聯盟球隊關注。

根據消息，這筆交易還有待體檢通過，以及簽證的問題需要解決。藍鳥計畫將羅德里奎茲定位為先發，可能將與前王牌投手馬諾亞（Alek Manoah）、懷特（Mitch White）爭取後段輪值的位置。