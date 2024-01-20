俄羅斯因為侵略烏克蘭，雖然遭受西方嚴厲制裁，但莫斯科除了加強和北京及平壤的關係，以減輕制裁的影響外，還另闢財源，讓美國無可奈何。
據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）19日報導，東非國家衣索比亞國防部已證實，旗下空軍添購了兩架俄製蘇（Su）-30K 第一代戰鬥機。著名部落客 bmpd 在Telegram平台上分享了這些戰機的照片，只見戰機上漆著衣索比亞的明亮色彩。
這兩架Su-30K戰機來自俄羅斯，原本是幾年前莫斯科針對印度空軍的需求打造的。然而，出乎意料的是，印度2007年竟然將18架戰機整批還給俄羅斯，並開始自製Su-30MKI。而俄羅斯經過巧妙的談判，2017年終於將其中12架賣給給另一個非洲國家安哥拉。
而令人好奇的是，其他4架Su-30K究竟面臨了什麼命運。目前還不清楚，衣索比亞究竟買了幾架Su-30K，但有跡象顯示，這可能是交付的第一批，而引發了各方猜測，俄羅斯可能也出售了剩下4架 Su-30K。
不過，對俄羅斯來說，這次軍售是近幾年來為數不多的國際戰機交易之一。 自從2022年俄烏戰爭爆發後，許多國家都選擇不採購俄製戰機，以免受美國經濟制裁。
而值得注意的是，基本上Su-30K是一款「過渡型，戰機。是為出口印度而設計，直到他們能生產更先進的 MKI 版為止。這款戰機配備了賽峰集團前身薩基姆（Sagem）公司的航電設備，至於已售出的 Su-30K 是否仍配備原有的法製航電設備，還是多年來，俄羅斯已設法用自製設備進行了升級，至今仍是個謎。
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