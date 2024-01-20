美國華盛頓州一家裝潢施工商，日前在西雅圖高檔社區執行房屋裝修工程嚇到拔腿就跑，因為他在卸除浴缸的水泥孔洞發現一枚手榴彈。

美國哥倫比亞新聞網（CBS）西雅圖地方電視台KIRO TV、《紐約郵報》報導，華盛頓州裝潢業者北極熊工程（Polar Bear Construction）老闆高卡維（Vadim Kharkavyy）向KRO第7頻道新聞台表示，本周二（16日）他在西雅圖市濱海社區巴拉德（Ballard）一處民宅進行改裝工程，才剛把屋內3樓浴室的浴缸拆下來，赫見牆上泥柱洞裡立著一枚手榴彈，「我第一個念頭就是離開現場」。

高卡維說，「我衝到屋外之後，吸了一口氣，再回去現場記錄情況。我把手機畫面放大，仔細瞧瞧，我覺得那是一枚貨真價實、很嚇人的手榴彈」，真實到令他想飆粗口。他把影片放到北極熊工程公司開設的TikTok頻道，短片畫面顯示，這枚拳頭大小的綠色手榴彈立於牆壁孔洞內，插銷仍在原位並未拔除。

西雅圖警局拆彈小組到場處置，經過確認，這枚手榴彈當時處於不會爆炸的狀態。調查人員告訴高卡維，這枚手榴彈可能屬於某個從二次大戰戰場返家的退伍軍人，不知是誰把它放在那個水泥小隔間，然後就忘了此事。

家有妻小的高卡維表示，從業10年以來，工作性質使然，他經常會在客戶房舍的牆壁裡面、地板底下發現「藏品」，但找到手榴彈是他從未有過的經歷：「這件事很大條，沒人知道那裏藏了一顆手榴彈。」

這場風波讓他損失了3個鐘頭的工作時間，但比起失去手腳甚至失去生命，他寧可損失時間：「不管是炸彈、手榴彈還是炸藥都一樣。我家裡還有孩子老婆，寧可謹慎行事，也不願意事後懊悔。」