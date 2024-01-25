新北市新莊區一名年僅11月大的男嬰，日前由於公托中心的疏忽竟被口罩「活活悶死」，老師卻誤以為小孩只是哭累後倒下睡覺。事件發酵後，家屬已對托嬰中心張姓主任、林姓及曾姓2名照顧員提告過失致死罪；華視主播昨（24）日晚間再發文透露，稱家屬已同意器官捐贈，將孩子軒軒的心臟遺愛人間。

據了解，一名男嬰22日上午8時多，面部朝下、趴跪在嬰兒床上，照顧員發現後輕拍男嬰，發現沒有反應，脫掉口罩後驚覺男嬰已無呼吸心跳，趕緊報案送往台大醫院搶救，但經過2個晚上治療，仍被判定腦死，家屬23日晚忍痛拔管。

家屬昨日下午前往派出所提告，男嬰父親還原從監視器看到的影像表示，他當天上午7時許帶孩子到公托中心放在嬰兒床，因孩子不喜歡戴口罩，7時55分自己扯下來，8時9分孩子被老師重新戴上口罩後又哭鬧，至8時13分孩子站在嬰兒床上不斷轉圈，像是在求救。

男嬰父親進一步指出，當時從監視畫面都能看出口罩已經浸溼到能看見孩子嘴型，未料老師經過，竟只向孩子揮揮手後就直接離去，接著孩子逐漸癱軟，跪趴在床上，「8時9分到13分是最關鍵的4分鐘」。

男嬰遺體昨日下午相驗完畢，將擇日解剖確認死因。林姓、曾姓2名照顧員對此事非常難過及自責，檢察官昨晚複訊完畢後請回，裁示轄區警方調閱男嬰急救病例後函送偵辦。

對此，華視主播昨（24）日晚間再發文透露，稱家屬已同意器官捐贈，決定將孩子軒軒的心臟遺愛人間。