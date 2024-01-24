近日寒流來襲，全台急凍低溫，僅上周已急診類流感已逾12萬人就診。對此，一名醫護人員指出，有些子女將老夫妻、外傭載送急診後就先回家，但再次返往時卻找不到已經更換床位的家人，卻逮住醫護人員咆哮，甚至叫囂張說要找記者爆料。他強調，事實上急診室為求自保，已設有24小時全天錄影、監控，並補充：「只是醫院不許外流。」

一名網友近日透過匿名公社，以「孝子們到急診時能不能有點耐性？」為題發文，指出近期急診室病患增多，甚至已經嚴重到一床難求、輪椅欠缺的程度，並抱怨許多女子將老父親、外傭丟到急診後就回家休息，想起時再回來尋找。不過，這些子女再次返回醫院卻不知家人去向時，情急下，竟一見醫護人員就逮住質問。

原PO進一步表示，他對這些人想當孝順的子女沒有意見，但他們醫護人員的工作性質本已忙翻天，安撫家屬的同時，甚至無法避開家屬的無厘頭的情緒發洩、威脅，甚至恐嚇，讓他感到難受，並表示：「在急診咆哮有比較孝順嗎？人出事要護理師負責？」

「真的沒時間理你們，病人有事時，工作人員和醫護比你更緊張的，如果你們工作時忙翻了，臉部表情能溫柔體貼嗎？」原PO也稱，他當下一邊安撫家屬，同時短短5分鐘內，還須為車禍病患尋找空床，面對那些咆哮著要找記者爆料的家屬，讓她感到十分無奈，她強調，事實上急診為求自保，已設有24小時全天錄影、監控，只是醫院不許外流。