職場競爭壓力大，想要脫穎而出並不容易，要往上爬的人就必須更加努力，才能被老闆注意到，《搜狐網》盤點12星座，其中3星座各憑本事，農曆年前有望成為職場黑馬，牡羊靠著付出很多努力；天秤擁有強大心理素質；射手總能遇到貴人，幸運得到幫助。

▌牡羊座

牡羊向來非常積極主動，他們在羡慕別人的同時，也會不斷反思自己與別人的差距，知道自己的不足之處，牡羊絕不坐以待斃，他們會迅速採取行動，尋求突破，每次下班回家，本該是休息的時間，他們會抽出時間認真學習，因為想和別人一樣優秀，牡羊一刻也不敢懈怠，正因為如此，他們才會在農曆年前順利克服職場上的挑戰，能以黑馬的姿態出現，給人留下深刻的印象。

▌天秤座

天秤擁有極強的心理素質，能承受壓力，這是他們的最大優點，雖然一開始不被大家看好，但他們從沒想過放棄自己，天秤很清楚，只有把職場碰到的困難一一解決，以後工作才能得心應手，否則就只能等著被邊緣化，因為這樣的認知，天秤每次都會虛心求教他人，同時也得到別人的善意回應，他們努力克服諸多挑戰，很快就會脫穎而出，成為大家爭相拉攏的對象，因為他們的實力已得到大家的認可。

▌射手座

射手在職場中的人緣相當不錯，他們平日對人非常友好，別人有難時會主動伸出援手，因此當射手碰到困難時，有很多人願意挺身而出，提供必要的援助，農曆年前射手運氣極佳，每次都會幸運得到幫助，順利克服職場上的挑戰，他們會瞬間從普通員工華麗變身，成為受矚目的職場大黑馬，讓很多人感到驚訝。