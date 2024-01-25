男女交往的過程中，有人淺嘗即止，有人則一往情深，願意付出更多，《搜狐網》點名3星座用情至深，而且擅長打動人心，其中巨蟹最大方，熱戀後從不計較誰付出比較多，也能容忍對方的小任性，不時還自我檢討，是不是做得不夠好。

▌天蠍座

天蠍真要愛上誰了，往往變得既深情又癡情，愛上了就能傾盡所有，真心去愛對方，往往付出的真心也最多，自然更加擅長打動人心，天蠍的內心很柔軟，不過愛上一個人是比較難的，但是一旦認定了某個人，他們會不惜一切去追求對方，追到後更可以把對方竉上天。

▌巨蟹座

巨蟹很擅長付出，只要認定了對方，就會越愛越濃烈，甚至不惜犧牲自己的利益，他們能夠動搖對方的真心，在不知不覺中喜歡上他們，巨蟹陷入熱戀後，會心甘情願為情人付出，容忍對方的小任性，不去計較誰愛得比較多，更有甚者，還會不時檢討自己哪裡做得不夠好、不到位，即使對方最後無法回應自己，巨蟹也不會怪罪對方。

▌摩羯座

摩羯本來就是穩定保守的人，但只要自己愛上了，他們也懂得主動去爭取，絕不錯過， 與其說射手擅長打動人心，不如說他們更懂得遵從本心，在旁人看來，他們只看重自己的事業，但其實那份炙熱的愛都藏在心底，只是不知如何表達罷了，摩羯的風格就是平淡之中能見真情。