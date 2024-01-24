哪些人發怒特別可怕，讓人避之唯恐不及？《搜狐網》盤點12星座，其中3星座脾氣最火爆，當他們被激怒時，有的直接翻臉，有的忍無可忍才爆發，有的則是出聲責備，不管是哪種類型的發火，遭責難的對象肯定難以消受。

▌雙子座

雙子比較情緒化，即便是親近的人面前，也不免時好時壞，說翻臉就翻臉，脾氣顯得特別暴躁，在對方不配合的情況下，雙子會氣到不知所措，需要一個發洩的出口，他們當下就會爆發出來，這時若旁邊的人還不明所以，他們會越來越生氣，情況也會失控。

▌水瓶座

水瓶脾氣讓人難以捉摸，喜怒不形於色，就算生氣了，也能裝作若無其事，然後在忍無可忍時突然發脾氣，讓人防不勝防，水瓶向來不需要得到別人的認可，他們想做什麼沒人能夠攔得住，如果有人不怕死想在水瓶頭上拔毛，那肯定會嘗到苦果，因為他們一旦動怒，誰也勸不了。

▌天蠍座

天蠍的脾氣好壞，基本上取決於對方是誰，既可以溫柔到極致，也能發脾氣到可怕地步，而且讓人很難瞭解他們真正的心思；當很認真投入一件事情時，他們會全力以赴，而旁邊的人不配合時，他們會出聲責備，他們發怒對事不對人，屬於恨鐵不成剛的類型，可是被嫌棄的人心裡一定不痛快，久而久之就跟天蠍畫清界線了。