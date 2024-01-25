許多人在談戀愛時會全心全意投入其中，愛得既深情又懂得如何取悅對方，不過微博運勢專欄點名3星座，愛一個人時願意傾盡所有，不愛了卻比誰都冷酷無情。

▍獅子座

許多人愛得深情，分手時仍藕斷絲連，保持曖昧關係，不過這情況絕對不會發生在獅子座身上，因為他們熱戀時會傾盡所有，愛得非常深沉，一旦不愛了就會堅決離開，從來不會拖泥帶水，愛恨相當分明。

▍金牛座

金牛座比較慢熟，面對感情需要長時間的磨合，但隨著時間的沉澱，對另一半的感情會越來越濃烈，願意付出所有，只為了討好對方。不過一旦不愛了，就會收回所有的情感，和對方斷絕往來，堅決忘掉過去，不再費心經營這段關係。

▍雙魚座

雙魚座對待感情非常嚴格，一旦愛上了就會傾盡所有，用最美好的樣子去愛著另一半，不過如果內心受了傷，或是感情沒有獲得應有的回報，雙魚就會立刻退出，就算另一半千方百計挽留，雙魚也不會動搖，更不會有絲毫眷戀，因為他們要的是能全心全意對待自己的另一半。