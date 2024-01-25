雖說愛情沒有道理可言，但有些人卻容易錯把感動當愛情，傻傻分不清楚自己的真心，運勢網站《摘星工廠》點名3星座情感澎湃，面對別人的示好、獻殷勤，經常一頭栽進溫柔鄉中無法自拔，傻傻地以為這就是愛情，事後才悔不當初。

▍雙子座

雙子座秉持著「只要我喜歡，有什麼不可以」的處事態度，面對追求者的時候，往往會因為一時感動，答應和對方交往，不過隨著深入相處，會漸漸發現不對勁，認為眼前的愛情並不適合自己，想反悔卻又不知道該如何開口。

▍雙魚座

雙魚座不僅心軟，耳根子也很軟，只要有人示好、說幾句甜言蜜語，就容易陷入其中，誤把感動當做心動，將對方視為真愛。只有事過境遷後才分得清自己當初的感情，結局往往是心碎一場，事後才悔不當初。

▍金牛座

金牛座面對愛情懵懵懂懂，開竅得比較晚，因此一旦有人示好，或是做出一連串感天動地的事情，金牛座就容易深陷其中，天真地以為這就是愛情；不過隨著理性回歸，金牛就會後悔莫及，認為眼前的對象並非自己想要的。