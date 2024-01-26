有些人即使不動聲色，就能不怒而威，全身散發強大的氣場，成為人群焦點。微博運勢專欄點名3星座氣場強大，能鎮得住場面，讓小人不敢亂來。

▍水瓶座

水瓶座表面溫和有禮，其實是固執堅定、有原則的人，就算平時處事低調，還是會若有似無的散發出強勢的氣息。加上水瓶座一視同仁，就算再喜歡一個人也會堅持底線，不會為了對方而輕易改變自己，氣場相當強大。

▍摩羯座

摩羯座個性嚴謹，加上務實理性，備受旁人信賴，周圍的朋友若有求於他們，都感到非常放心。摩羯能力出眾，所以講話可以很大聲，加上性格固執，想要控制他們幾乎是不可能的任務，只要是決定好的事情，摩羯就絕不會妥協，讓人不敢招惹。

▍天蠍座

天蠍座個性高冷，很有距離感，加上會記仇、報復心強，一旦有人找麻煩，天蠍絕對不會放過對方，因此沒什麼人敢隨便招惹。更重要的是，天蠍心思細膩、觀察力出眾，如果有人心懷不軌，他們會第一時間發覺，並將場面完全控制住，外人根本沒機會對他們下手。