在國內進口豪華車品牌中，保時捷算是個人化選配項目相當豐富的品牌，這次試駕車Macan S即是最佳範例之一，台灣保時捷為其選配金屬木瓜橘色（Papaya Metallic），在不同角度、亮度的陽光照射下，會展現暗橘到亮橘的色調，業者也同時選配黑色真皮內裝延伸套件搭配木瓜橘色（Papaya）對比色縫線，包括安全帶也是橘色，予人相當獨特的印象。

事實上，消費者還可以在輪圈、內裝飾板等更多細節選擇相同的色彩，另在裝飾性的選配上，試駕車選配了高亮澤黑色車頂置物滑軌、高亮澤黑色側窗飾條，以及碳纖車側刀刃造型飾板與登車踏板，同時在車尾的車型名稱字樣也選用高亮澤黑色的處理方式，如此一來，成為相當個人化的車款。

在保時捷的車系發展策略中，選在Macan問世十年後迎來以純電動力驅動的第二代車型，全新的Macan 4及Macan Turbo預計於今年開始交車，引進台灣的時程也指日可待。反觀眼前這台搭載2.9L V6引擎的Macan S，其380hp/520Nm動力數據0-100km/h加速性能4.8秒，極速更來到259km/h，對於偏愛V6引擎細緻飽滿動力特性的消費者來說，擁抱的機會正在倒數計時中。

儀表控台採用大面積碳纖維飾板，戰鬥感十足。（陳大任攝）

方向盤附駕駛模式切換旋鈕。（陳大任攝）

白色跑車計時套件碼錶/電子羅盤底色。（陳大任攝）

跑車座椅具十八向電動調整功能。（陳大任攝）

全景式電動天窗。（陳大任攝）

安全帶、座椅縫線與車漆同為橘色系。（陳大任攝）

後座溫控出風口。（陳大任攝）

行李廂平整化空間。（陳大任攝）

車尾具電動升降功能。（陳大任攝）

LED頭燈系統含保時捷動態照明升級系統（PDLS Plus）。（陳大任攝）

搭載2.9L V6引擎，具380hp/520Nm最大動力輸出能力。（陳大任攝）

車尾高亮澤黑色車型名稱字樣。（陳大任攝）