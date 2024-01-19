大陸央視新聞聯播援引李雲澤作為省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班學員稱，有效防範化解風險，是推動金融高質量發展的重大任務。

報導表示，這是繼中央金融工作會議召開兩個半月後，最高領導層再度在全國性高級官員會議上部署金融工作，反映出中國對布局金融強國戰略的高度重視。大陸國家主席習近平在16日表示，堅定不移走中國特色金融發展之路，推動中國金融高品質發展。

習近平：防範化解重大安全風險 正確處理人民內部矛盾
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