金鍾炫在活動上大展舞技。（得藝室策劃提供）

女粉絲精心戴上獅頭。（讀者提供）

韓國男團「NU'EST」出身的金鍾炫（JR）今（20日）晚在新莊紅匯廣場8樓的Zepp New Taipei開唱，吸引800人到場支持，暌違4年半再訪寶島，一開場他穿上黑色亮片裝帥氣登場，演唱新歌〈Blaze〉登場，接著用中文自我介紹「大家好，我是鍾炫，今天開心地享受」，並稱此次是有備而來，「好久沒來台灣了，準備很多大家沒看過的表演，包括新專輯《Brilliant Seasons》的收錄曲都看得到喔」。

第一個環節中，金鍾炫帶來EXO〈初雪〉、LE SSERAFIM〈Perfect Night〉、VIVIZ 〈MANIAC〉、SEVENTEEN〈音樂之神〉等多首近期在TikTok上很紅的舞蹈挑戰，連女團舞都能完美駕馭，甚至是2倍速舞蹈挑戰都難不倒，舞技相當高超，後來還現場開放點歌，聽到台下高喊NU'EST的代表曲〈Hello〉時，他也在粉絲清唱的歌聲中順利完成，可說是相當寵粉，他也害羞表示「大概1年多沒跳了，但身體還記得呢」，立刻讓全場嗨翻。

而此次演唱會主題為「Sparling Eternity」，事前主辦單位也公布今天的Dress Code要「閃閃發光」，現場他也從5位中選出前3名送上親手製作的鑰匙圈，其中冠軍則是準備了舞龍舞獅中獅頭的一名女粉絲，可說是相當用心，現場她不忘告白「超級無敵宇宙爆炸世界喜歡你」，金鍾炫也甜用中文回「我也是」，其中還有從韓國與香港遠道而來的粉絲。

活動中也特地安排了「我的入坑故事」便條紙環節，粉絲除了給他許多祝福外，還有粉絲推薦金鍾炫吃台灣有名的臭豆腐、要求他錄起床鈴聲等，對粉絲的要求與提問都一一回答，還大方送出自己在韓國推出的手燈、手幅等週邊商品，可謂福利大放送。 雖然尚未接到兵單，但金鍾炫感性表示「就算暫時分開也不要擔心，我會持續為各位做出更多好歌。」