好萊塢風笛大師「艾瑞克瑞格勒」破天荒來台首辦個人音樂會！如果你在奧斯卡獲獎電影、葛萊美獲獎專輯或熱門電視劇中聽見風笛聲，那有99％的可能都是他的演奏！他參與演奏的電影、影集配樂都具有極高的知名度，包含：當紅影集《魔戒：力量之戒》中的插曲，經典電影《阿凡達》、《致命突擊隊》、《非法正義》、《最後一擊》中的配樂，其中最具辨識度的，是他在奧斯卡獲獎電影《鐵達尼號》中的動人獨奏，打破影史上最暢銷的配樂紀錄，感動全球無數觀眾！

艾瑞克．瑞格勒曾多次與好萊塢電影配樂大師詹姆斯．霍納合作。1995年，《梅爾吉勃遜之英雄本色》電影配樂是他們的初次合作，此次演奏中極具靈魂的詮釋，吹奏出戰士們的無畏精神。而後更演奏了獲獎無數的《鐵達尼號》經典主題曲＜愛無止盡＞（My heart will go on），也讓艾瑞克．瑞格勒嶄露頭角，逐漸成為好萊塢御用樂手。

艾瑞克．瑞格勒在2004年時，隆重受邀至美國第40任總統—隆納．雷根的告別式，擔任象徵著肅穆與莊嚴的送別風笛手，以一曲傳頌百年的＜奇異恩典＞為之送別。他成長於美國加州，當他還是嬰兒時，艾瑞克的父母發現風笛聲總能引起他的注意，因此讓他持續接觸風笛。直到七歲時，他開始學習演奏風笛樂器。艾瑞克曾在訪問中提到：「我感興趣的不只是風笛的獨特音色，還有風笛手隆重的制服—傳統蘇格蘭裙」。憑藉著對於風笛和北國傳統音樂文化的熱愛，艾瑞克在21歲時前往蘇格蘭，於當地生活了三年，他將自己沉浸在風笛和凱爾特音樂文化（Celtic’s music）裡，期間獲得了風笛大賽—「斯開島鄧韋根金獎」和「威雀威士忌年度風笛手獎」，風笛自此成為未來數十年裡他賴以維生的樂器。