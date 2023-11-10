入圍今年金馬獎最佳紀錄片的《撼山河 撼向世界》，導演林正盛耗時四年紀錄台灣音樂大師陳明章的傳奇人生故事，日前敲響金鐘榮登「三金得主」的陳明章，不只做在地自己，也撼向世界，他為侯孝賢執導的電影《戀戀風塵》譜曲，更牽起日本導演是枝裕和等跨海合作，奪下許多國際配樂獎項的肯定。10日特別發布「榮耀典藏版海報」，可見陳明章溫柔而堅定的神情，搭配動人文字「音樂是我的生命旅程」，呼應他對音樂的熱愛，並繼續傳承台灣音樂的感動。

曾為許多經典電影譜曲配樂的陳明章，包含侯孝賢導演的《戀戀風塵》、《戲夢人生》，以及是枝裕和導演的《幻之光》，而本片導演林正盛先前作品《天馬茶房》配樂也是出自陳明章之手，他不只拿過金馬獎，也曾榮獲法國、日本等國際影展最佳配樂獎肯定。憶起20多年前與陳明章的合作，是枝裕和分享：「我寄了錄影帶，還附上紙條寫希望哪些地方能有音樂。具體要配什麼樣的音樂，基本上就交給陳老師判斷了。」後來陳明章以《幻之光》獲得日本每日映畫最佳電影配樂獎，成為第一位非日本人的得獎者。

陳明章融合西方的音樂理論加上台灣本土文化，慢慢歸類出自己的音樂風格：「最快樂的是，把它用在做電影配樂或用在做我的專輯。」說起電影配樂的製作，他分享：「一定是看到那個導演要講的故事是什麼、什麼畫面、他的語言是什麼、他的心情是什麼，有母語才會開始有音樂。」林正盛導演更貼切形容：「日本有坂本龍一，台灣有陳明章」請大家一定要進戲院看看陳明章的音樂人生，聽他唱出屬於台灣情感的美麗歌聲。