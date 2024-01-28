民進黨立院黨團總召柯建銘今（28）日接受媒體採訪時被問到，「最近有打給柯文哲嗎？」柯建銘直言：「誰敢打電話給他」？
民進黨立院黨團總召柯建銘今日接受媒體採訪，談及立法院長選舉議題，當被問到「最近有打給柯文哲嗎？」柯建銘直言：「誰敢打電話給他」？
至於柯文哲說有接到很多民進黨的電話，柯建銘回應，「就講誰就好了，不意老是講這一套！我看連國民黨都不敢打電話給他」。
柯建銘還提到，藍白合出來講歷史的一刻，第二天哭給你看，第三天馬上不承認，誰敢打電話給他？「他高度不可信的狀況！」
民進黨立院黨團總召柯建銘今（28）日接受媒體採訪時被問到，「最近有打給柯文哲嗎？」柯建銘直言：「誰敢打電話給他」？
民進黨立院黨團總召柯建銘今日接受媒體採訪，談及立法院長選舉議題，當被問到「最近有打給柯文哲嗎？」柯建銘直言：「誰敢打電話給他」？
至於柯文哲說有接到很多民進黨的電話，柯建銘回應，「就講誰就好了，不意老是講這一套！我看連國民黨都不敢打電話給他」。
柯建銘還提到，藍白合出來講歷史的一刻，第二天哭給你看，第三天馬上不承認，誰敢打電話給他？「他高度不可信的狀況！」
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