【中天直播#LIVE】民眾黨邀藍綠"面試" 柯建銘轟:根本私設刑堂 20240128 @CtiNews

民進黨立院黨團總召柯建銘今（28）日接受媒體採訪時被問到，「最近有打給柯文哲嗎？」柯建銘直言：「誰敢打電話給他」？

民進黨立院黨團總召柯建銘今日接受媒體採訪，談及立法院長選舉議題，當被問到「最近有打給柯文哲嗎？」柯建銘直言：「誰敢打電話給他」？

至於柯文哲說有接到很多民進黨的電話，柯建銘回應，「就講誰就好了，不意老是講這一套！我看連國民黨都不敢打電話給他」。

柯建銘還提到，藍白合出來講歷史的一刻，第二天哭給你看，第三天馬上不承認，誰敢打電話給他？「他高度不可信的狀況！」