民進黨總統當選人賴清德將於520就職，民進黨立委當選人王世堅認為，新閣揆應該是由前文化部長鄭麗君出任。對此，前台北市副市長李永萍認為，鄭麗君個性可能不適任，因在人和上「民眾黨內部怨言很多」，且不假辭色，若當閣揆將吃很大的苦頭。

李永萍今（28）日在政論節目《新聞大白話》中提到，若賴清德想要用鄭麗君當閣揆，她樂見其成，因為台灣至今有女總統、女副總統，卻沒有女閣揆，鄭麗君若當閣揆，對整體女性參與高位是好事。

不過李永萍認為，鄭麗君的個性可能不適合這工作，因為鄭麗君在「人和」上，特別是與同事間、政治方面，在民進黨內部怨言很多。

李永萍透露，鄭麗君很不假辭色，若問她事情會被冷眼，以這部分來說，若當閣揆會吃很大的苦頭。

王世堅昨在網路節目《下班瀚你聊》中透露，新閣揆可能是鄭麗君，因為鄭麗君在此次選戰中替賴清德組建政策規畫小組，且考慮事情上很綿密。