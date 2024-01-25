美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）共同主席，迪馬里（Mario Diaz-Balart）及貝拉（Ami Bera）25日晚間於外交部召開記者會，貝拉認為，在副總統賴清德就職前北京應該還會有所動作，但他的回應是，「別這麼做」。

記者詢問，在台灣大選後，是否認為兩岸進入有相當大機會可以對話的新階段？是否期待總統當選人賴清德踏出第一步？另外，面對美國大選，是否認為對台政策會因大選結果不同而有所改變？

貝拉回覆，他預期未來3個月之中，在賴清德就職之前，北京應該會有所動作，而他對北京的訊息是，「別這麼做」，我們應以其他方式來維持現狀，維持去和平繁榮。

迪馬里則說，他有信心無論發生什麼事，正如他先前提到的，美國與台灣之間的關係建立在美國國會上，而國會中對台灣的支持是跨黨派的，因此無論白宮那邊發生什麼事，美台之間的關係仍會維持不變。

至於面對中共日常的軍事威脅，新政府應如何面對？

迪馬里坦言，很不幸地，這不是一個驚喜，大家都知道在面對中共的情況為何，他說，即使面對這些威脅，台灣人還是積極參與選舉，也讓我們再次看見一場透明、乾淨的選舉，不過他也預計這樣威脅會持續下去，但是重要的是不要因此屈服。

迪馬里引述前美國總統雷根（Ronald Reagan）所說，「以力量確保和平」，沒有人樂見衝突，而台灣讓中共了解到台灣不會屈服是非常重要的，而大家也看見台灣前任政府及現任政府採取堅定的腳步來達到這個目標，雖然內部或許有些爭議，但重要的是台灣會守護自己「不容混肴」，而讓大家知道美國會與台灣站在一起也是重要的，這也是為何他和貝拉選擇在這個時間點來台，而不是3、4個月後，就是要清楚傳達對台的堅定支持。

作為第一組跨黨派來台代表，他相信，未來會有更多跨黨派代表展現挺台決心，向世界傳達美國將持續與台灣站在一起的立場，而那些壓力、脅迫是美國不能忍受的。