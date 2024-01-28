民進黨台北市議員王世堅以送禮著名，以往就曾送過前台北市長柯文哲龍袍、木馬。他表示，柯文哲通常收到禮物後禮貌上1、2天後都會歸還，但龍袍過了10天才還，可見龍袍最達到心理治療的療效，未來進立院後也會送行政院長禮物。

王世堅接受媒體人黃暐瀚專訪，他說，送禮物是一針見血、言簡意賅，將質詢題目都濃縮在禮物上，讓禮物先破題，柯文哲收到禮物後禮貌上1、2天後都會歸還，但龍袍過了10天才還，可見龍袍最達到心理治療的療效，可能柯文哲自己在辦公室的小閣樓穿著，龍袍本來是租的，但柯好幾天沒還就去買下來。

王世堅指出，2月1日進入立院，雖然行政院也是同黨籍，但立院監督行政院是剛好而已，也會送行政院長禮物，柯文哲剛擔任市長時也對柯非常禮遇，柯前半年像是無頭蒼蠅，他也是用禮物引導柯，如送的第一份禮物是畚箕和湯匙，籲不要做沒一湯匙、說到整畚箕，抓癢器則比喻市政資源有限、時間有限，市政就像抓癢要抓到癢處。