國會龍頭爭霸將於2月1日登場，而在議事攻防上扮演重要地位的各黨總召也是一大看點，國民黨在立委賴士葆宣布退選後，幾乎底定由傅崐萁出任，他更稱民進黨團柯建銘近日睡眠會越來越差，因為民進黨最怕的人來了。對此，柯建銘不以為然，認為傅崐萁只擔任過在野黨總召，而他歷經民進黨執政、在野時期的黨鞭，思維更完整。

柯建銘身為民進黨創黨黨員之一，如今已是「十連霸立委」，是現行立法院最資深的立法委員，自1993年一路於全國不分區與新竹市選舉區連任至今。他還曾擔任過民進黨陳水扁時期朝小野大的黨鞭，國民黨馬英九執政時期僅27席的黨鞭，也擔任民進黨蔡英文完全執政時期的黨鞭，經歷完整。

今年國民黨立法院黨團總召雖有兩人爭霸，但因資深立委賴士葆主動退讓，形同保送傅崐萁當選黨團總召，他今日發布聲明感謝賴士葆退讓，也正告民進黨，「傅崐萁帶著強大的戰力來了！」

面對傅崐萁叫板，柯建銘下午接受媒體聯訪時指出，傅崐萁曾在20年前當過親民黨總召，而他擔任過執政黨、在野黨的總召，十幾年下來，已經具有兩邊的思維，而傅崐萁只當過在野黨總召，「我的思維一定比他完整」，對於傅崐萁即出任國民黨總召，他除了恭喜之外，也說「未來馬上「相佇會到（走着瞧）」。

柯建銘指出，立法院議題眾多，千變萬化，講大話沒有用，他認為，如何讓未來的立法院不變成殺戮戰場，並有志氣地推動國家法案比較重要，他認為各黨派立委間私下都有交情，他也未對任何人有偏好，不會特別討厭誰或特別喜歡誰，都會公事公辦。