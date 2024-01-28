國民黨立法院黨團總召之爭，隨著賴士葆今（28）日宣布退出，等同保送傅崐萁，傅稍早表示「感謝葆哥承讓」，並喊話自己將帶著「戰斧飛彈」對抗民進黨。

「感謝賴士葆委員團結對外」，傅崐萁在臉書po文指出，賴為國民黨優秀、年長且資深的立委，多年來為對抗民進黨衝鋒陷陣、為國民黨團貢獻，議事嫻熟、經驗豐富，自己相當敬佩。

但面對立法院三黨不過半的嶄新政局，傅崐萁強調，未來4年必然有強烈的文攻武嚇，國民黨團需要靈活且強力地監督民進黨政府，並將綠營過去8年執政的種種弊端全面徹底清查，務必讓真相攤在陽光下。

傅崐萁說，他承擔黨團的挑戰，一定不辱使命、全力以赴，堅持貫徹以下7點國會改革：1.立法院正、副院長及人事同意權必須記名投票；2.總統赴立法院國情報告常態化；3.強化委員會功能；4.正、副院長中立並建立違反議事中立罰則；5.立法院各項經費透明，定期向人民公布、公開；6.健全立法院聽證及調查權；7.制定「藐視國會罪及國會偽證罪」。

最後，傅崐萁再次感謝賴士葆承讓，展現出團結的國民黨團，「集合所有的兄弟姊妹，一致對抗貪腐、鴨霸的民進黨，崐萁帶著『戰斧飛彈』來了」。