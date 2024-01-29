新科立委將在2月1日報到並舉行立法院正副院長投票，拿下8席的民眾黨先喊出4項國會改革訴求要藍綠表態，後又拋出藍綠立法院正副院長參選人到民眾黨「面試」，引發各界議論。前立委郭正亮28日在《鄭亦真辣晚報》節目直言，民進黨一定有派人去跟民眾黨主席柯文哲談，否則柯就不用進退兩難，包括白營5個卸任立委，一定有人分到位子。準總統賴清德想用陳水扁用唐飛當閣揆的玩法，還想把民眾黨變綠然後吸乾。

「我認為民進黨一定有派人去跟柯P談，不可能沒有談啦！」郭正亮直言，如果沒有談，那柯P還需要這樣進退兩難的樣子？因為他跟韓國瑜是好朋友；「我講白了就是，那5個卸任立委，一定有人分到嘛！分到什麼你不知道。因為賴清德本來就有說過，他要不分黨派用人啊！」

「搞不好賴清德也會用親民黨的人啊？你不知道嘛！」郭正亮強調，他一定要這樣用人，不然他的政權hold（掌握）不住！

郭正亮提到，這個就有點像阿扁，阿扁當年39.3％的得票，2000年的時候，他為什麼要用唐飛？他就是認為唐飛好歹有國民黨的朋友，不然他用唐飛幹什麼？結果他用唐飛，就職演說講了四不一沒有，「他的民調衝到60％耶！賴清德一定是一樣的玩法嘛！」

郭正亮指出，所以他第一個一定是要攏絡，這個叫作：我攏絡民眾黨，然後把你吸乾！長遠的策略就是把你吸乾，讓你愈來愈綠，就會被我吃掉，「他的策略一定是這樣，我說站在民進黨的角度啦！所以一定會用人啦，包括事業單位。我跟你講啦，七千個位子！」