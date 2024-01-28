新國會藍綠白立委3黨不過半，民眾黨8席成為關鍵少數，黨主席柯文哲再出招，要求藍綠候選人到黨團溝通，且採閉門會議方式，引發討論。前立委郭正亮直言，這場密室協商毫無意義，重點還是在民眾黨要怎麼做對2026的發展有利，最重要的是如果跟民進黨聯合，能拿到多少東西？

「這個密室協商確實毫無意義啦！」郭正亮28日在《鄭亦真辣晚報》節目表示，因為立法院長又沒有權力決定部會人事，也不能決定各委員會的召委，各委員會的召委是現場投票決定的，所以這有什麼好密室？而且某個委員會的召委要不要禮讓給民眾黨，通常是總召決定，「也不是院長啊，院長還要超出黨派耶！所以我就不知道...他密室協商是要幹嘛？這個毫無意義啦！就...反正你要玩，那大家就陪著你玩這樣？」

主持人鄭亦真提到，可是柯文哲說，密室協商他也不一定會去？「柯文哲不一定會去啦，他去也不一定能講什麼，因為他不會當場答應你啊！因為連續有兩場，他怎麼會現場答應？（鄭：一個上午一個下午）」郭正亮直言，「我覺得這個還是取決於民眾黨，他怎麼去評斷他2026要發展，這一局要怎麼做會對他比較有利？你要說什麼『你違反競選承諾！』我認為他現在根本就沒有在想這些事啦！」

「所以人家說：你選舉的時候不都在罵民進黨嗎？結果你現在跑去跟民進黨聯合？那你這個前後矛盾！國民黨當然可以這樣罵啦。」郭正亮強調，「可是他不會認為這個重要啦，他現在認為最重要的是：我現在如果跟民進黨聯合，我能拿到多少東西？那是不是更有利我2026的發展？」