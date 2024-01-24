國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥23日表示，今年7月底任期結束後不再續任。媒體人黃揚明表示，NCC人事案是新一屆立法院在半年內要處理的最大人事案，且在野兩黨在這個議題上合作，可能會比院長選舉更容易。媒體人陳鳳馨強調，當初NCC裁罰讓《中天新聞台》關台只有一個理由，就是犯錯太多、被NCC裁罰太多次，但如今對中天15連敗，可見當初這些委員多麼荒謬離譜。不願糾正此事的委員未來就不能通過。

「NCC的重要性，過去這幾年，我相信大家的感受都已經非常地深刻！」陳鳳馨23日在《頭條開講》節目表示，「我覺得不只是中天的問題！因為當初NCC撤銷中天的執照的理由，只有一個理由喔！就是說：你們犯的錯太多了！都被我們裁罰太多次了，所以我們要撤銷你們的執照！」

陳鳳馨強調，「那問題是現在發現那些裁罰通通都是錯的啊！錯錯錯錯錯，十個案子錯耶！你能夠十個案子裁罰都是錯，你也真的很難耶！所以你就知道說，當初這些委員是多麼離譜、多麼荒謬。」

陳鳳馨指出，所以第一個在審查的過程當中，在野黨就要好好去問這些委員：你上任了之後，這件事情要不要把它糾正回來？因為你如果不願意糾正回來，就不能讓他通過！