新國會三黨不過半，民眾黨繼日前提出4項承諾議題後，白營準立委黃國昌28日又拋出委員會改為「單一召委制」。民進黨團總召柯建銘批評，黃此舉無非是要明助國民黨，更直言「司馬昭之心路人皆知」。黃則回擊柯，稱「柯建銘是在打臉自己、還是在洗臉新潮流？」媒體人黃揚明強調，現行制度下，淪為角落生物的可能性非常高。白營推單一召委制，才能複製院長選舉的「關鍵少數」模式，成為藍綠召委間的決勝票。

「黃國昌提委員會單一召委制：避免成為委員會角落生物！」黃揚明28日發文提到，現行立法院設有8個常設委員會，根據《立法院各委員會組織法》規定，各委員會由13~15位立委組成、各委員會席次依政黨比例分配、共須選出2位召集委員。現行制度下，第11屆各委員會組成會是國民黨6~7人（7人4個委員會、6人4個委員會）、民進黨6~7人（7人3個委員會、6人5個委員會）、民眾黨1人，另有2個委員會會有無黨籍1人。

黃揚明強調，在這種組成模式中，無論怎麼選，都是藍綠各一位召集委員，除非藍、綠主動禮讓給民眾黨或無黨籍立委，否則不會有意外。且在各委員會的那1位民眾黨立委很難在議案部分發揮影響力，甚至可能民眾黨團提出的法案，都被排擠也不一定。在委員會除了質詢、表決以外，淪為角落生物的可能性非常高。

黃揚明指出，但是如果修改成單一召委制，民眾黨團8人才能複製院長選舉的「關鍵少數」模式，在至少6個委員會當中，成為藍綠召委間的決勝票。此時，民眾黨團可以和藍或綠談判排案權、共同優先法案或者禮讓至少一席召委，讓該黨團在各委員會不會淪為角落生物。

黃揚明直言，不能否認的是，單一召委制對國會過半的絕對多數黨，絕對是大利多，無論是議案主導權、審查效率都會大幅提昇。但是，對小黨在國會的長期發展其實不見得有利。民眾黨亟欲在新國會展現影響力，可能黃國昌終於發現在現今制度下，委員會將由藍綠完全主導，才拋出單一召委制的議題。「至於藍綠黨團是否願意支持？就繼續看下去吧！」

黃揚明另補充立院議事規則冷知識：法案提案門檻：15人以上連署。其他提案門檻：10人以上連署（含院會臨時提案）。委員會提案門檻：提案門檻的5分之1。各黨團提案不受連署人數限制。