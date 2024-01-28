民眾黨準立委黃國昌提議，要把立院委員會召委，從原本的2席改成1席。媒體人吳子嘉表示，黃國昌突然間丟出單一召委議題出來，有點借刀殺人，就會完全破壞國民黨跟民進黨協調合作的可能性。

針對黃國昌提出的單一召委議題，吳子嘉28日在《董事長開講》網路直播節目中指出，立法院有8個委員會，國、民兩黨各一個召委。民眾黨若進來，大家合作，就會禮讓一席召委，因為召委排議程比較重要。

吳子嘉接著表示，若8席加54席，就變成62席。也就是若單一召委，所有立法院的每個委員會，就是一個召委，立法院就只有8個召委，以後民進黨一個都拿不到，全部是被過半數席次掌握的單一召委。

吳子嘉認為，黃國昌突然間丟出單一召委，有點借刀殺人，就會完全破壞國民黨跟民進黨協調合作的可能性。若單一召委，就會變成國民黨和民眾黨合作的兩個黨團，控制了整個立法院，民進黨變成一個召委都沒有。在這種情況下，整個國家就有可能陷入停頓，政府恐怕也會陷入停頓狀態。