國民黨韓江配（29）日上午拜會民眾黨立法院黨團，舉行40分鐘的閉門會談，對此，前立委郭正亮從現場照片與會人士的表情分析，雙方洽談的氣氛不錯，更預測，韓的勝率已從原先預測6成，提高到了6成5。

郭正亮27日在政論節目《中天辣晚報》分析，藍綠在人事案上不可能合作，所以民眾黨就成了關鍵，一旦黨主席柯文哲拍板做最後決定，韓國瑜的勝率應會超過6成。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，若以心理學解讀行為，一個人如果開嘴笑，代表他當下的心情是開心的，透過現場照片可看出，最開心的人是國民黨副院長參選人江啟臣，其次是韓國瑜和黃國昌，另外，民眾黨準立委黃珊珊也露齒而笑，說明雙方洽談的氣氛不錯。

主持人馬千惠問郭正亮，民眾黨明助或暗助國民黨的機率高嗎？郭回應，由於柯文哲已下令團進團出，所以沒辦法暗助、閃躲，從今早藍白雙方會談氣氛的融洽來看，他研判韓國瑜的勝率已上升至6成5。

另外，郭正亮認為，民眾黨要想清楚，要匯聚怎麼樣的力量，才會對他們的發展越有利，在他看來，若選擇與民進黨合作，民眾黨就沒有退路了，因為一個總統可以任命上千人，準總統賴清德肯定會任命許多民眾黨人士，要安插太容易了，到時候一定會有人牽扯在其中。