民眾黨27日在彰化舉辦中部縣市感恩餐會，該黨主席柯文哲與前立委蔡壁如戶外私聊近10分鐘，引發關注。對此，精神科醫師沈政男坦言有些唏噓，並表示柯2028若再輸一次，民眾黨將泡沫化，到時柯才會知道，從頭到尾陪在身邊的人就只有蔡壁如。

沈政男昨（28）日在臉書提到，第三勢力在台灣選舉已全無發展空間了，證據就是連于美人那樣高知名度、沒什麼爭議的非藍綠候選人，在三腳督之下都選不上區域立委。因此，柯文哲選總統，也沒有推倒藍綠高牆。沈政男強調，這是台灣民主政治的重大問題，因為七成人非藍即綠，剩下中間選民大都是年輕人，且只是暫時非藍非綠。

沈政男進一步說道，不管選什麼，藍綠各自有三成多基本盤，而一區只能選一席，第三勢力當然不可能冒出頭。因此，民眾黨必須面對的最重大發展課題，就是三腳督之下，不要說總統、縣市長，連區域立委都選不上。沈政男直言，「親賢臣，遠小人」，民眾黨才有康莊大道；藍白合，柯文哲才有2028，因為台灣的選制已沒第三勢力的發展空間。

看到柯文哲與蔡壁如在民眾黨餐會外頭閒談的畫面，沈政男坦言有些唏噓，「這世上真正為你的成就而高興，也真正願意協助你，而非只是過來分一杯羹的人，就是她了」。沈政男強調，等柯2028再輸一次，民眾黨跟先前其他第三黨一樣泡沫化，屆時柯就會知道，從頭到尾陪在身邊的人就只有蔡壁如。