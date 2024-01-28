立法院正副院長選舉2月1日登場，國民黨院長參選人韓國瑜29日上午9時將拜訪民眾黨團，不過，外界認為協商應公開透明，不應閉門進行。對此，民眾黨團發言人楊寶楨回應，本黨黨團辦公室主任此前已與韓國瑜委員辦公室聯繫確認，韓國瑜委員辦公室回覆維持原定不公開會談之形式。

楊寶楨說，公開透明本是民眾黨向來的主張，但本於對來訪客人的尊重，促進意見的充分交流，就是否全程公開拜會的過程，民眾黨黨團尊重韓國瑜與江啟臣的決定。