此次文創季以二手市集為主軸，邀請市民朋友前來一起來挖寶、惜福，賦予舊物品新生命，讓舊愛變新歡。(黃敬文翻攝)

一年一度的北市健康社宅文創季於今(27)日登場，同時也是健康社宅青創團隊舉辦的大型活動，此次文創季以二手市集為主軸，邀請市民朋友前來一起來挖寶、惜福，賦予舊物品新生命，讓舊愛變新歡；台北市都發局表示，健康社宅青創戶自2018年6月入住開始，將於今年度租約期滿，而今年度的青創計畫徵選預計於農曆年後啟動。

文創季今(27)日早上9時30分到下午3時30分，在健康社宅1區穿堂舉辦，現場活動內容包含好物分享、二手市集等攤位，當天還有由青創戶自組的樂團表演。除了逛市集，民眾還能體驗手作活動，可以手繪獨一無二的紅包袋，以及製作DIY新春透明標本書籤，為新的一年帶來新氣象；至於遊戲攤位，有校園中最熱門的寶可夢卡牌遊戲比賽，讓孩子在遊玩的過程中學習比賽禮儀，培養永不放棄的精神。

都發局指出，健康社宅是台北市政府辦理青年創新回饋計畫的第一處實踐場域，自2018年6月入住開始，青創戶將於今年度租約期滿，回顧青創戶辦理相關計畫活動，包括生活服務照顧、手作藝術創作、親子互動、社區紀錄、社區建構等，截至2023年12月底為止，共計辦理達749場活動，觸及人數達1萬3030人次。社宅住戶們也感謝青創戶貢獻自身專長，為創造社區生活共容、共榮、共融努力付出。

都發局表示，今年度的青創計畫徵選預計於農曆年後啟動，屆時將公布說明會及徵選時程等相關辦理資訊，對於想要以青創計畫入住社宅的市民朋友可以先趁文創季的活動時間，來到現場與青創戶交流，了解更多計畫面向的執行建議。