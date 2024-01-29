今年預估公告4批，並訂於113年1月30日公告本年度第1批國有房地包租標的共4標30戶，同年3月19日辦理開標作業，預估新春第1棒將擊出亮眼成績。

國產署表示，國有房地包租有其市場性，為增加住宅多元供給，該署113年度預計公告4批，並訂於113年1月30日公告本年度第1批國有房地包租標的共4標30戶(桃園市10戶、台中市10戶、嘉義市5戶、屏東縣5戶)，同年3月19日辦理開標作業，相關招標資訊將揭露於該署北區、中區及南區分署網站。

113年第1批推出標的中，桃園市10戶，有6戶位於中壢區，生活機能完善，另4戶位於八德區；台中市10戶，坐落西區、西屯及北屯區等行政區，北屯區東山路一段標的為鄰近市中心之46坪大坪數獨棟建物，為難得稀有物件，區位條件及生活機能亦良好；嘉義市5戶，屏東縣5戶，上述標的共同特色均為交通生活機能便利，預估新春第1棒將擊出亮眼成績。

國產署進一步表示，該署將持續篩選適當標的辦理國有房地包租，期能擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求，並透過公私部門協力合作，共同推動公共政策及落實國有資產永續發展之目標。