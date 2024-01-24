SOGO百貨2005年爆發經營權之爭，當時擔任太流董事長李恆隆、太百董事長賴永吉，遭依背信罪起訴，台灣高等法院認定證據不足證明犯罪，駁回檢方上訴，判決李無罪，賴的部分逾10年追訴時效，判決免訴，全案確定。

太設集團於2002年9月發生財務危機，旗下的SOGO百貨營運陷入困境，檢方起訴指控，李恆隆、賴永吉受章家及太平洋建設集團、太平洋崇光百貨股份有限公司委任處理太設集團財務紓困問題，因而取得太流公司全部股權及經營權，卻共同意圖為自己不法之利益。

檢方指控，李及賴在太設公司與寒舍公司及仙妮集團簽立交易備忘錄後，卻由賴永吉順利接任太百公司董事長，而由賴永吉及李恆隆繼續掌控太百公司經營權，並與遠百集團私下謀議辦理增資，致章家的股權遭稀釋，失去太流公司經營權，進而無法獲得寒舍公司、仙妮集團之資金挹助，而違背其任務。

一審台北地方院法院判決李無罪，賴因追訴權時效已消滅，依法判免訴，檢不服提上訴，二審高院認為，沒有證據證明李恆隆受章家委任處理太設集團之財務紓困問題，且備忘錄之簽立並非代表買方即有給付100億元予太流公司或太設集團之義務。

高院解釋，備忘錄仍待買方就買賣標的物為實地查核、評估，始有簽訂正式合約之可能，其買賣標的是否確能履行，進而使太設集團之財務狀況獲得紓困仍有疑問，檢察官並未具體舉證證明李確有起訴意旨所指的背信犯行，故維持一審無罪的判決。

關於被告賴永吉部分，高院認為賴永吉被訴背信犯行之追訴權時效顯逾修正前刑法第80條第1項第2款之追訴權時效期間10年，一審諭知免訴之判決並無違誤，仍判免訴，本案不得上訴、全案確定。