吐瓦魯26日舉行大選，現任總理納塔諾（Kausea Natano）國會席次連任失敗，而日前傳出將重新審視與台灣關係的財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）則保送進國會，對此，外交部表示，民主國家候選人輪替是正常情形，並強調目前掌握當選人大部分與我國使館互動密切，也支持維護兩國情誼。

根據外媒報導，對我國立場友善的吐瓦魯現任總理納塔諾不幸連任失敗，未能守住國會席次，而先前曾放話新政府將重新審視吐國與台灣之間關係，有意角逐總理寶座的吐國財政部長潘恩紐則因選區無其他競爭對手而成功奪下國會席次，保送國會。外界擔心，大選結果恐造成吐瓦魯與我國間邦誼生變。

對此，外交部指出，目前掌握的選舉結果中，已知的當選人大部分都與我國駐吐國使館互動頻繁，強調這些當選人對台立場友善，並支持維護兩國邦誼，外交部表示，選舉過程各黨派候選人輪替是民主體制國家正常情形。

外交部重申，我國與吐瓦魯共享民主、自由、法治等普世價值，並對於吐國透過公開、透明及平和的民主機制舉行大選及吐國人民自主決定產生的相關選舉結果表示尊重。外交部將密切注意選後吐國政局發展，持續深化與吐國新任國會議員當選人的友好情誼及雙邊合作，確保兩國邦誼穩固。