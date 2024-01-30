大陸國家金融監督管理總局官網消息，金融監管總局30日召開2024年工作會議，會議要求，加大不良資產處置力度，加快推進城市房地產融資協調機制，落地見效。

金管局表示，會議深入學習貫徹中央金融工作會議、中央經濟工作會議和省部級主要領導幹部專題研討班精神，總結2023年工作，部署2024年重點任務。金管局黨委書記、局長李雲澤出席會議講話。黨委委員、副局長周亮主持會議。

會議指出，金融監管總局成立以來，各項工作取得積極進展。

一是嚴格執行「第一議題」制度。認真落實中央金融工作會議各項部署，舉辦系統專題研討班，推出25項配套制度文件。

二是穩妥周密做好機構改革相關工作，科學制定總局「三定」規定，順利完成總局和省市派出機構掛牌，機關內設司局調整和幹部調配平穩落地。

三是持續有效防範化解重點領域風險，中小金融機構改革化險步伐加快，農信社改革有序推進。

四是持續提升服務實體經濟質效，製造業中長期貸款、高技術產業貸款、普惠型小微企業貸款快速增長，京津冀等地洪澇災害和重大事故保險賠付實現快賠預賠、應賠盡賠。

五是不斷提高監管能力和水準，全年推出6部規章、18項規範性文件，加快完善監管大數據平台，落實金融消費者權益保護統籌職責。

六是深入推進系統中共黨的建設，持之以恆正風肅紀反腐。

會議要求，要緊緊圍繞金融監管總局系統年度重點任務目標，以責任定目標、以目標抓考核、以考核促落實。

一是全力推進中小金融機構改革化險，把握好時度效，有計畫、分步驟開展工作。

二是積極穩妥防控重點領域風險，強化信用風險管理，加大不良資產處置力度。

三是堅決落實強監管嚴監管要求，全面強化「五大監管」，嚴把准入關口、嚴密風險監測、嚴肅早期干預糾正。

四是跨前一步強化央地監管協同，加強資訊交流共用和重點任務協同，切實做到同責共擔、同題共答、同向發力。

五是著力防範打擊非法金融活動，強化抓早抓小，保持高壓震懾，加快健全橫向到邊、縱向到底的責任體系。

六是堅定不移深化金融改革開放，引導金融機構聚焦主業、苦練內功、降本增效，切實提升行業發展可持續性。

七是精準高效服務經濟社會發展，統籌做好「五篇大文章」，更好服務新質生產力發展和現代化產業體系建設，著力支援擴大有效需求，持續增強普惠金融服務能力，切實提升金融消保工作質效。

八是平穩有序完成機構改革任務，加快推動省市「三定」落地，穩步推進縣域機構改革，同步建機制、強保障、提效能。