諾魯日前扭曲聯合國大會第2758號決議與我斷交，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞近日接受Tavuli News專訪，也引用聯合國大會第2758號決議，聲稱台灣是中國大陸的一部分。外交部今晚重申，該決議並沒有決定台灣地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，對於索羅門扈從中國大陸作出錯誤的政治性詮釋，外交部予以嚴正駁斥與強烈譴責。

外交部發言人劉永健指出，聯合國大會第2758號決議僅處理了中國大陸在聯合國的代表權問題，決議全文隻字未提台灣，也未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，未提及台灣是中華人民共和國的一部分，沒有決定台灣地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，更沒有排除台灣有意義參與聯合國體系。

他說，對於索羅門群島自甘淪為中國大陸的馬前卒，扈從中國大陸持續刻意扭曲聯大第2758號決議作出錯誤的政治性詮釋，外交部予以嚴正駁斥與強烈譴責。

外交部重申，中華民國台灣是民主自由國家，民主台灣與專制中國大陸互不隸屬是國際公認、長期客觀的事實，也是當前的台海現狀；中華人民共和國從未統治過台灣，台灣不是中華人民共和國的一部分，只有台灣的民選政府才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣2350萬人民，中國大陸及其扈從國都無權置喙。