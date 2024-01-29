高雄一名患者進行白內障手術後，出現「後白內障」，因狀似台灣島（左），讓治療的醫師嘖嘖稱奇，所幸經雷射治療後已恢復視力（右）。（達特楊眼科聯盟提供／任義宇高雄傳真）

高雄一名曲小姐，4年前左眼曾因罹患白內障接受手術治療，直到去年初發現左眼視力出現下降，醫師檢查眼睛內竟出現「台灣島」，原來是發生「後白內障」現象，醫師表示，只要接受數秒雷射治療即可痊癒，且術後沒有禁忌，也不會復發。

曲小姐患有慢性病長期服用類固醇，約在4年前發現眼睛患有白內障，經手術治療後恢復狀況良好，但約在2年前發現視力下降，直到去年開車遇見燈光會看不清楚，白天看東西就像隔層毛玻璃，經就醫後視力已從0.9下降到0.6。

負責曲小姐治療的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭說明，曲小姐患有白內障手術後常見的「後白內障」，原因是白內障手術後，人工水晶體後面的後囊出現混濁，沒有進行白內障手術者不會發生，而「後白內障」發生率根據不同研究約落在2成到5成左右，與乾眼症都是國人最常見眼疾之一。

有關曲小姐所患「後白內障」，在檢查儀器下，正巧呈現「台灣島」形狀，另洪啟庭嘆為觀止。洪啟庭表示，「後白內障」治療步驟簡單，僅需請患者坐在雷射機前，點些眼用麻藥後，即可使用雷射進行治療，約5秒鐘即可完成，與一般白內障手術不同，「後白內障」採雷射治療無須進行特別術後照顧，且有疼痛感，讓曲小姐輕鬆回到0.9視力。

洪啟庭補充，根據臨床經驗，後白內障無法對於白內障手術患者來說無法預防，且有九成以上患者會發生，不過大多數數症狀輕微，除非2眼視差過大、視力出現明顯下降，或是已發生嚴重視覺困擾者，才需要進行雷射治療，不過治療後就不會再復發，因此若進行白內障手術後，開始出現視覺不佳，可能是後白內障產生，建議立即就醫，由專業醫師幫忙診治。