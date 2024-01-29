瑞銀分析台灣產業的未來的風險有四，包括：1、晶圓廠和許多產業鏈的公司皆沒有移動產能的經驗及計畫。2、台灣仍有建造最新的先進代工和封裝/測試能力。3、逐步向海外擴張-最大的參與者正在轉移到美國、日本及德國，接著為新加坡。4、管理成本面臨挑戰，但政府沒有稅收抵免/補貼來吸引成本，且在成本結構較低的情況下，台灣仍有高比例的產能。但以上風險均為可控。

瑞銀指出播放，台灣將脫穎而出或受到挑戰的領域（較優越之類型）有4：近期記憶體價格強勁回升；利用人工智慧GPU和ASIC的先進代工廠、旗艦智慧型手機、更多PC處理器代工；後端設備開始反彈；中國供應商本土化。

哪些產業是台灣較遜色之產業類型？瑞銀點出3大項：

1、來自中國產能提升和類比、MCU、網通、射頻領域新興公司的競爭給成熟製成節點帶來了更大的競爭壓力。

2、汽車/工業的修正週期較晚。

3、AI人工智慧利基的可持續性將如何影響晶片產業/製造業。

瑞銀指出，投資者實際上正在爭論2025年雲端AI人工智慧需求的可持續性。長期趨勢存在成長性，將對先進代工和記憶體供應商有利，但仍將面臨短期週期性。智慧型手機、個人電腦、小型工業/智慧家庭產品上的Gen AI將會是新的聚焦重點。從CES和即將推出的Galaxy來看，我們預期將會看到更多產品發佈，年中的Computex亦是重點之一。瑞銀強調，2024年將專注於Edge AI行銷，2025年Edge AI將可產生貢獻。