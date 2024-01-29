台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，去年Q3新青安政策登場，催化出穩定的首購買屋潮，不僅帶動小宅熱銷，也使去年的買賣移轉棟數「開低走高」。而新青安帶起的剛需買氣，一路持續至今，鑒於去年H1的交易量處於相對低檔，因此今年上半年的買氣，可望優於去年同期，加上選戰已於今年初落幕，新政府就任前的看守時期，出現新政策變數的可能性不大，隨著干擾因素漸淡，上半年房市預料將延續去年底的回暖勁道，燈號亦保持象徵熱絡的黃紅燈。

周鶴鳴指出，景氣展望相對樂觀，但指標分數有逐季下降的趨勢，主要是未來市場有四大變因值得觀察，首先是「利率走勢」，通膨走向將涉及今年利率是否由升轉降；再來是「經濟發展」，國內外的產經復甦力道是否強勁，牽動整體市場脈動；接著是「新政方向」，新政府520走馬上任後的施政方針是否友善，也是各界觀察的重點；第四為「量能調節」，下半年囤房稅2.0上路，對多屋族的資產配置、建商的購地推案規劃，亦可能投下變化球；所以下半年房市不乏變數，但自住客及長期置產族，不論是政策面還是需求面，受衝擊程度都不大，因此2024房市預估仍是「長抱族踴躍、低總價暢銷、高收益看俏」的局面。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，影響房地產景氣的因素繁多，以交易量、價格等單一指標，難以反映整體市場實況，因此台灣房屋集團與中央大學台灣經濟發展研究中心產學合作，創建國內唯一房市領先指標「台灣房屋市場景氣燈號」，更全面地評估市場動能及景氣，並預測未來房市走勢。

台灣房屋市場景氣燈號針對總體環境、生產面、交易面和經濟信心等四大面向，共篩選出17個代表性變數，資料期間為2002年1月至2023年9月，參考國發會景氣對策燈號之指標構成項目的處理方式，將原始資料進行季節調整、去除長期趨勢和標準化調整，接著透過主成分分析法，計算出景氣指標，並在95%信心水準下，預測2023年第四季以後台灣房屋市場景氣指標與五個燈號，分數對應燈號分別為景氣過熱(52.6~100)的紅燈，熱絡(46.79~52.6)的黃紅燈，穩定(42.09~46.79)的綠燈，遲緩(36.40~42.09)的黃藍燈，以及低迷(0~36.40)的藍燈。