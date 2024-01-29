蕭茲在德國柏林市舉行的社會民主黨(SPD)歐洲代表大會上表示，這是歐洲經濟成長和創造就業機會的重要議題。

他指出，歐盟單一市場過於分散，特別是在金融問題上，這就是設什麼歐盟擁有4億名居民，但是卻無法充分利用這力量。「這就是為什麼我們需要完成歐洲計畫，以便讓歐洲企業可以崛起」。

在歐盟建立一個單一資本市場的計畫，自2015年以來一直在討論中，但是沒有取得任何的實質進展。

蕭茲也呼籲歐盟所有成員國對國內企業實施15%最低稅率，他問說：「難道這不是銀行業和資本市場聯盟運作的基礎嗎」。

蕭茲說，有些人擔心銀行會把總部設在稅率極低的歐盟國家，但是「如果出了問題，歐洲所有納稅人都必須為此付出代價」。

歐盟機構的高層於去年12月提出聯合呼籲，要加強歐元，並且在建立資本市場聯盟方面要取得進展。

蕭茲曾在去年3月時針對瑞士信貸(Credit Suisse)帶來的市場困擾，敦促歐盟完成一個統一的銀行市場，建立一個單一的銀行監管體系，並確保納稅人不用為了拯救銀行而背負責任。

此外他說，歐盟需要整合銀行和金融部門，以支援綠色科技的轉型。歐盟為銀行和資本建立單一市場所作的努力，是歐盟保持競爭力所必需的。