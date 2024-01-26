新北市蘆洲警分局前（24）日接獲通報，指稱轄區銀行一名蔡姓女子疑遇典型假應徵工作詐欺，更一度將金融卡交予他人。警方到場了解，隨即協請行員確認女子帳戶是否有不明款項匯入，先行將餘額領出並停止卡片權限。
警方調查，蔡女透過臉書社群發現家庭代工廣告，並稱每件成品可以獲利0.52元，緊接加入該社群所提供的LINE客服窗口。該詐欺集團客服為獲得取信甚至傳送個人身分證件，與被害人簽訂工作應徵合約，隨後以公司代墊貨款及薪資匯款問題，要求被害人交付金融卡供公司使用。
警方進一步指出，此類詐騙手法常見於網路應徵工作、貸款，詐騙集團提供超商包裹寄件編號，要求當事人以包裹方式寄出自身金融卡及密碼，再由取簿手前往收取卡片轉交集團作為人頭帳戶使用，若民眾已將卡片寄出請盡快至銀行停止帳戶使用並前往鄰近派出所報案。
蘆洲分局延平所副所長郭立森呼籲，網路應徵工作、交友、投資需謹慎，切勿提供自身帳戶供他人使用，避免成為詐欺集團所使用之人頭帳戶，若帳戶遭警示將會對生活造成嚴重影響。
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