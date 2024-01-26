汽車業和投資人現在都準備迎接卡車市場在2024年的嚴峻挑戰。富豪預計，今年註冊的卡車數量將少於去年。分析師們也認為歐洲需求將下滑。

富豪在周五下調了今年在歐洲的重型卡車市場的預測，預計該地區重型卡車銷量為28萬輛，而不是此前預測的29萬輛。然而富豪維持了對北美重型卡車市場29萬輛的預測。

但公司還是將中國今年的中型和重型卡車市場的預測，從此前的70萬輛上調至80萬輛。

富豪公布第四季調整後營業利益為184億瑞典克朗(約17.6億美元)，高於LSEG調查分析師預期的172億瑞典克朗。

該公司提議對2023年派發每股普通股7.50克朗的股息，高於2022年的7.0克朗。此外公司還將派發每股10.50克朗的額外股息。分析師預計，此次派發的股息總額將達18克朗。

執行長Martin Lundstedt在聲明中表示，公司成功地透過售價的管理，減輕了成本通膨影響，並解決了供應鏈中斷問題，以及降低了庫存。此外執行長也說，他看見多個市場的需求正在正常化。

其它的卡車製造商也感受到類似的壓力，競爭對手戴姆勒卡車(Daimler Trucks)表示，關鍵地區持續存在供應短缺，是集團在2023年全年營收僅成長1%的原因之一。

然而福斯集團的卡車品牌Traton在本周稍早表示，在2024年的起始迎來良好的訂單。