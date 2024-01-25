經濟學人智庫(Economist Intelligence Unit)在最新報告中發表預測稱，中國2024年實質經濟增長將自去年的5.2%放緩至4.9%，中共當局將訂立較高的增長目標，而財政擴張將是支持經濟增長的重要支柱。

港媒《經濟日報》引述經濟學人智庫發布的《中國2024展望》報告稱，中國經濟復蘇之路並不平坦，特別是房地產市場下滑程度比預期更為嚴重，當疫後重新開放的良好趨勢消退時，中國今年可能要面對更多挑戰，但同時也會受恵於政府增加政策的支持。

這項報告預期，中共當局將於3月舉行的人大、政協兩會中再次訂定新一年經濟增長約5%的目標，但今年要實現這增速將較去年困難，因為去年是疫後重啟的強勁增長趨勢助推了經濟成長，而今年中國潛在的經濟減速將帶來不小的阻力，這意味當局需要更多的刺激措施或改革來維持經濟較高增長。

報告指出，中共將設訂較高的2024年增長目標，對創造經濟機會、恢復公眾信心和平息持續出現的社會不滿來說是必要的，而且財政擴張是支持經濟增長的重要支柱，預料中共將以擴大赤字作為主要手段。

此外，貿易預期回升、私人消費強勁及當局對房地產行業加大政策支持也將有利經濟，當中私人消費的貢獻仍然可觀，因服務業蓬勃將增加就業和收入增長。

報告預料，中國的資本流入將出現回升，但主要集中在短期投資組合，在中美關係存在挑戰及對中國經營環境欠信心的情況下，外國直接投資者仍將持續保持謹慎。

報告指，重建信心是漸進的過程，這需要政府確保持續一致的商業環境，提供可預測的監管指引，並避免對企業進行突然和未作解釋的調查。