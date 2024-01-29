去年房市交易量緊縮，拍賣移轉跟著下滑，繼承移轉持續增加，贈與移轉也上揚，去年全國贈與移轉51,919棟、年增4.2%，至於六都的各項數據表現，繼承移轉六都全面增加，人口最多的新北市無論是拍賣、繼承或贈與都是最大量，其中繼承移轉幾乎是台南市的三倍，不過台南市在拍賣移轉跟贈與移轉的走勢都跟其他五都不同，台南市拍賣移轉不僅是唯一上揚，甚至大增29.9%。

郎美囡表示，台南市過去的拍賣移轉基期低，去年棟數增加數據反應明顯，再者，去年上半年大環境不佳，原本投資熱度相當高的台南市有許多企業主、個體戶受景氣衝擊，財務風險升壓，因此其所抵押的不動產流入法拍增加，另一個原因是有許多公同共有的物件以法拍解套，也是推升法拍移轉量的原因。至於新北市因為人口多，不動產配置及傳承的需求度高，故移轉量都是各縣市中最高者。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，由於建物坐落的土地持有期間一長，土地漲價數額頗為驚人，土增稅相當高，但繼承移轉可以免徵土地增值稅，因此許多長輩選擇以繼承方式將不動產移轉給後代，但繼承人之後轉售將會面臨高額的交易稅，建議繼承者們除善用房地合一自用優惠，或重購退稅等方式，因繼承取得的所有權人建議未來若有移轉需求，一定要先行規劃，避免重稅臨頭時欲哭無淚。