台南市是具400年歷史的古都，歷史老屋遍布全市，台南文化局近年與文化部聯手推行老屋修繕計畫，修繕包括台南市定古蹟銀座通五福商店在內的多間老屋，市府日前更舉辦「老屋與符碼」老屋再生成果展，邀請市民見證台南老屋歷史記憶。

文化局長謝仕淵發表老屋修繕成果。（圖／台南文化局）

台南市文化局說明，「老屋與符碼」展覽自本月24日起至2月6日，每日上午10點至下午4點開放，於曾經營「奉茶」的中西區公園路8號展出。本次展覽不僅講述建築過去的身世脈絡，也講述周邊環境與人群的變化歷程。

文化局舉本次展覽空間所在的公園路8號為例，它由台灣戰後第一代本土女性建築師林宜真所設計，建築樣式呈現受到戰前、戰後不同時代風格的影響，同時又有許多有趣卻深具巧思的設計；本棟建築用途多次變化，卻也分別呈現時代與人群生活態樣的變遷。

文化局長謝仕淵補充，台南市長黃偉哲上週開箱的五福商店亦是市府老屋修繕計畫的成果之一。謝仕淵強調，在五福商店修繕過程中，無論是在產權整合上的溝通、專業廠商合作提出補助申請、設計、施工的努力、當時建築的精采設計，皆彰顯家族與人地的認同，維繫人與建物、身邊歷史場域的情感連結。

好舊好輔導團隊計畫主持人曾憲嫻表示，好舊好團隊多年來協助文化局輔導民眾申請補助，並陪伴每一位獲補助者執行計畫。過程中有青年創業、地方創生、文資潛力建物修復等多種態樣，每一位都是台南市歷史街區振興的重要種子。