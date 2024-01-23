永慶房屋根據實價登錄資料，近三年地王周邊房價漲幅大都高於所在行政區，其中，新竹市地王周邊房價漲38.3%最猛，而台中市「新光三越中港店」周邊房價漲幅僅個位數，房價相對平穩。

觀察近三年七都地王周邊房價，以新竹縣新地王周邊房價漲勢最猛，漲幅高達38.3%房價由3字頭躍升4字頭行列，新竹市的新地王周邊房價漲幅也逾二成，漲勢前二名都位於新竹地區，房市交易熱絡。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，蟬聯多年地王寶座的竹北市縣福段284地號(永豐銀行)已不再是地王，新屆地王由遠百竹北店對面竹北市公園段482地號(全國電子)奪下，公告土地現值為每坪 96.8萬元。新任地王鄰近喜來登飯店、享平方Shown Square、竹北遠百、竹北巨蛋等，超市賣場、金融機構及連鎖餐廳林立；交通方面，連接國道一號、國道三號都相當便捷，距離高鐵新竹站也僅10分鐘車程，可說是竹北生活機能發展最成熟的蛋黃區域，吸引不少首購或換屋族群進駐，房價也跟著水漲船高，以屋齡15-20年的中古大樓為交易主力，交易總價在1500-2000萬元為大宗。

而新竹市地王周邊近三年房價漲幅20.2%，位居第二。陳金萍說明，新竹市地王由去年由原「新竹火車站前中正路與大同路口角地」，移轉至「城隍廟旁中山路角地」，由於城隍廟商圈為老城區，因發展較早，附近商家林立，食衣住行樣樣俱全，生活機能完善，交通便捷，同時鄰近大遠百、巨城、中央市場等商圈，不僅是歷史悠久的商業中心，加上土地稀缺，地段價值性高，同時也受惠於竹科的外溢效應，購屋需求強勁，但新竹地區供給相對不足的狀況下，帶動房價明顯走揚。

從七都地王周邊近三年房價漲幅與行政區相比可以發現，台中地王「新光三越中港店」周邊漲幅4.5%，僅個位數，房價表現相對平穩。陳金萍指出，「新光三越中港店」位於七期重劃區內，七期向來是台中房市領頭羊的角色，坐擁新光三越、臺中國家歌劇院、秋紅谷、臺中市政府等重大建設，完善的生活圈機能與建設動能，再加上台中捷運綠線與藍線交會站加持，交通便捷，豪宅與一般住宅選擇多，吸引不少中部企業主、自住、置產族群目光，房市交易穩定，房價獲支撐，但因房價屬於台中相對高檔區域，漲幅平緩，近三年房價漲幅僅個位數。

陳金萍說明，一般而言，各縣市地王周邊都是坐落於主要商圈或是新興重劃區，因活絡的商業活動、交通機能、重大建設或是行政機關所在地加持，土地價格水漲船高，而周邊房價也跟著雨露均霑，房價獲得支撐，甚至有明顯漲幅出現。