台灣房價飆漲，許多年輕人買不起房，一名男網友表示，3年前看了1間3房的房子，當時開價700萬，最近再看竟然已經飆到1250萬，漲了550萬。原PO和女友都是高考公務員，認為即使是雙薪，買房可能就無法給孩子良好的環境，他忍不住問網友「敢生小孩嗎？」貼文引發熱議。

一名男網友在Dcard發文表示，最近在看房，發現3年前一間3房的房子只要700萬，現在同個物件已經飆到1250萬。他和女友都是高考公務員，認為如果買了房子就很難再負擔養孩子費用，生活品質也會變差，他無奈說「感謝天擇把我天擇掉，重任就交給上流階級了。」

貼文曝光引發熱議，許多網友表示「這就是M型社會」、「生出來也是被上流階級剝削」、「現在就是極度不合理的房價，還要硬叫人吞下去就對了。」

也有網友認為原PO條件不差，「2個高考公務員已經打趴一堆人了」、「你這條件生一個應該剛好能負擔，只是不生更爽」、「買2房中古，首購不可能一步到位，就算你不想生小孩，房租一直漲你也存不到錢。」